Guardie giurate senza contratto da 5 anni, venerdì 16 aprile presidio in Prefettura Genova

Massimo Filippini (Filcams Cgil Genova): «Un contratto vecchio di 13 anni. Le aziende chiedono più lavoro, maggiore flessibilità riducendo la sicurezza e le tutele in caso di cambio appalto»

«Venerdì 16 aprile dalle ore 10.30 alle ore 12.30 presso la Prefettura di Genova si terrà il presidio delle guardie giurate e degli operatori fiduciari in attesa da oltre 5 anni del rinnovo del contratto di lavoro – dice Massimo Filippini Filcams Cgil Genova -. A questa vergogna se ne aggiunge un’altra rappresentata da un contratto integrativo provinciale, mai sottoscritto dalla Filcams Cgil, organizzatrice della protesta, vecchio di 13 anni e che ha peggiorato le condizioni normative del personale. A fronte delle rivendicazioni dei lavoratori, le aziende rispondono chiedendo più lavoro, maggiore flessibilità, riducendo la sicurezza e le tutele nel caso del cambio di appalto. Il tutto senza parlare del rinnovo del contratto di lavoro e i conseguenti aumenti salariali per lavoratori che mediamente percepiscono tra i 700 ed i 1.200 euro al mese. Le guardie giurate, incaricati di pubblico servizio, svolgono attività ausiliarie alle forze dell’ordine in aeroporto, nelle stazioni ferroviarie, negli ospedali e pattugliano il territorio 24 ore al giorno festivi compresi e rivendicano condizioni di vita decorose e uno stipendio decente. Le motivazioni alla base del presidio di venerdì 16 aprile 2021 dalle ore 10.30 alle ore 12,30 saranno illustrate ai partecipanti e alla Prefettura nel corso dell’incontro richiesto in tale occasione».

