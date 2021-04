Tentato furto in casa in via delle Ginestre

Grimaldello e due aste di metallo posti sotto sequestro dalla Polizia. I malviventi, scappando, li hanno lasciati sul posto

Ieri, alle 17:10, tentato furto in abitazione. La volante della Polizia di Stato è stata inviata in via delle Ginestre dove ignoti, dopo aver scavalcato la recinzione di un giardino, tentavano di strappare dalla propria sede una grata di metallo posta a protezione della porta finestra dell’appartamento in questione senza riuscirvi. Ignoti abbandonavano in loco un grimaldello due aste di metallo posti sotto sequestro

