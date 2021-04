Fermato mentre va spasso in coprifuoco Covid, aggredisce i Carabinieri

È successo in piazza Massena. È stato arrestato per resistenza e oltraggio e sanzionato per non aver rispettato le regole di prevenzione

Sabato notte i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato uno straniero, che nonostante il coprifuoco, girovagava in piazza Massena. Nel corso dell’identificazione l’uomo proferiva frasi oltraggiose nei confronti dei Carabinieri e, nel tentativo di darsi alla fuga, colpiva con calci e pugni i militari. Il 40 enne, sudamericano, è stato arrestato per “resistenza e oltraggio a P.U.”. Contestualmente è stato sanzionato per non aver rispettato le norme per il contenimento della diffusione del virus Covid 19.

