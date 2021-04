Bando di gara per realizzazione e manutenzione del Nuovo Galliera

Entro mercoledì 14 aprile sarà pubblicato il bando , con procedura aperta, per l’affidamento a contraente generale della progettazione esecutiva, della realizzazione e della manutenzione quinquennale

Il direttore generale dell’ospedale Galliera Adriano Lagostena sottolinea come la pubblicazione del bando costituisca «un momento fondamentale del progetto, nato con l’unica finalità di migliorare l’attenzione alle persone bisognose di cure, di una offerta sanitaria sempre all’ avanguardia e per offrire anche a chi vi lavora un ambiente adeguato».

«Sono particolarmente soddisfatto di questo importante passo avanti per la realizzazione del nuovo Galliera – afferma il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti – che sarà un ospedale moderno, all’avanguardia ed efficiente, fondamentale per il sistema sanitario regionale per rispondere sempre meglio alle esigenze di salute dei cittadini. Dopo anni di burocrazia asfissiante, di discussioni e polemiche inutili, l’avvio della gara significa che entro l’estate verrà individuato l’aggiudicatario per consentire l’apertura del cantiere entro l’anno. Con la realizzazione del nuovo Galliera – conclude – potremo ragionare, a scacchiera, di tutto il riassetto della sanità nell’area metropolitana di Genova».

