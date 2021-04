App Immuni, ora si può segnalare la propria positività

Segnalando la propria positività in autonomia tramite app Immuni gli utenti con cui si è entrati in contatto verranno informati tempestivamente. Potranno così contattare subito il medico di medicina generale e ridurre il rischio di complicanze o di ulteriori contagi

La nuova funzionalità, presente in una sezione apposita dell’app è stata aggiunta alle versioni 2.4.0 per Android e iOS.

La app ha registrato, da quando è stata attivata, 10.407.111 download e 15.847 utenti positivi e ha inviato 95.441 notifiche. La procedura adottata inizialmente per segnalare la positività prevedeva l’intervento obbligatorio di un operatore sanitario. Questa procedura rimane, ma ora il “codice univoco nazionale” (CUN) associato al risultato del tampone molecolare (non sono validi i test antigenici o rapidi) può essere inserito direttamente dall’utente. Per l’assistenza esiste un call center che risponde al numero 800.91.24.91

