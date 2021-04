Sant’Egidio: «Attenzione ai falsi volontari truffatori»

Propongono ad anziani il vaccino Covid-19 (servizio che i veri volontari non svolgono) o chiedono contributi. Ecco come assicurarsi di non trovarsi di fronte a delinquenti

«Poiché ci sono pervenute alcune segnalazioni riguardo a sedicenti volontari della Comunità di Sant’Egidio che avrebbero contattano persone anziane proponendo l’inoculazione del vaccino per il Covid-19 o chiedendo offerte porta a porta – dicono alla Comunità di Sant’Egidio -, informiamo che i nostri volontari non svolgono servizi medici e, qualora effettuino interventi a domicilio o richiedano offerte a sostegno delle nostre attività, sono sempre chiaramente riconoscibili. In caso di dubbio è sempre possibile contattare il numero 010.2468712 o l’e-mail info@santegidioliguria.org comunicando nominativo del volontario e zona dell’incontro. Sono piccole attenzioni che permetteranno di garantire la sicurezza senza logorare la fiducia nei confronti di chi sostiene tutti i giorni in modo gratuito le persone fragili della nostra città».

Nella foto: veri volontari nel corso di una reale iniziativa di solidarietà della Comunità

Sono due cose – la sicurezza e la fiducia – di cui abbiamo tutti molto bisogno.

