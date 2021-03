Raffica di truffe e tentate truffe ad anziani. Falsi vigili rubano 6 mila euro

La polizia di Stato indaga su tre episodi avvenuti a Sant’Eusebio, a Quinto e a Sampierdarena

La prima truffa è stata messa a segno ieri mattina verso le 10 a Sant’Eusebio dove due uomini che si sono qualificati come agenti della Polizia locale sono riusciti a farsi aprire la porta da un anziano e, una volta in casa, si sono impossessati di 6 mila euro in contanti per poi fuggire.

Poco dopo, in via Marasso, un giovane ha suonato alla porta di un’anziana qualificandosi come incaricato alla lettura dei contatori Enel. Quando è andato via, dall’appartamento mancavano 900 euro in contanti e 15 mila euro in contanti.

È andata male, invece, al truffatore che ha tentato di introdursi in una casa di via Baden Powel fingendosi un tecnico incaricato dei controlli dei sistemi riscaldamento. I padroni di casa hanno intuito che si non si trattava di un vero specialista e non lo hanno lasciato entrare.

In copertina: foto d’archivio

