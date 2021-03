Navi rumorose, cantieri a Brignole e alla Fiera. Così mezza Genova non dorme

Sui gruppi social dei quartieri collinari, di Carignano, del centro storico, di Sampierdarena rimbalzano denunce e proteste notturne. Un rumore sordo e ripetuto fa da sottofondo non solo alle giornate, ma anche alle nottate dei Genovesi, che ora non ne possono più. Poi ci sono i quartieri che non dormono per la mancanza di barriere antirumore in autostrada. Voi riuscite a dormire?

Per quanto riguarda i cantieri del Terzo Valico, si sapeva che le attività lavorative dovevano interrompersi alle 10, ma il fatto che un camionista sia rimasto ferito durante il lavoro alle 4 del mattino, qualche giorno fa, fa pensare che così non sia. Poi c’è il cantiere del Waterfront di levante dove sembra che i le ruspe non si fermino mai. C’è chi punta l’indice contro i motori delle navi, anche in zone dove le banchine sono già elettrificate, come la Riparazioni Navali, ma forse il baccano è quello dei macchinari che scavano alla Fiera, che è proprio lì dietro. In diverse zone del Ponente e della Valpolcevera, invece, i cittadini lamentano che l’abbattimento delle barriere fuori norma senza il contestuale, immediato, riposizionamento di quelle nuove rende impossibile la vita proprio a causa del rumore.

Sono in tanti, in città, a non riuscire a dormire, tanti a cui questo rumore continuo non dà tregua e avvelena la vita in un momento, dopo un anno di problemi collegati al Covid, non facile per la psiche di ognuno di noi.

Chi controlla, chi ha il dovere di controllare che il rumore non superi la soglia di sopportazione? Sono state concesse deroghe alle leggi che obbligano a sospendere le lavorazioni rumorose la notte? La protesta in rete si fa sempre più decisa e qualcuno minaccia di rivolgersi alla Procura della Repubblica.

Questo è il video che ci è stato inviato da un lettore. Si sta rimuovendo la guaina bituminosa che copriva il padiglione C con la sabbiatrice. Quel che ne risulta è rifiuto speciale che viene messo in grandi sacchi bianchi per il corretto smaltimento.

