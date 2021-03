I CC arrestano l’accoltellatore di salita del Prione

L’uomo, C. R., 58enne, ha tentato di uccidere B. A. il 23 marzo scorso. Arresto per tentato omicidio convalidato questa mattina

Nella mattinata di oggi, l’Ufficio GIP del Tribunale di Genova ha convalidato il fermo messo in atto il 26 marzo scorso dagli uomini dalla stazione Carabinieri di Carignano al termine di una serrata attività di ricerca di autore di reato, intrapresa con l’intervento effettuato sulla scena del crimine. Vittima e accoltellatore, entrambi algerini, occupavano abusivamente l’appartamento di salita del Prione, tra piazza delle Erbe e il piano di San’Andrea.

Al culmine di un litigio scaturito per motivi di denaro, C.R. ha impugnato un coltello da cucina e ha sferrato alcune coltellate al B.A. colpendolo almeno due volte, di cui una all’addome, causandogli una lesione epatica con emorragia interna. B.A. trasportato d’urgenza presso l’Ospedale San Martino, è stato sottoposto a immediato intervento chirurgico, con esito positivo, ed è ad oggi in prognosi riservata, sebbene non in pericolo di vita.

C.R., subito dopo il raptus omicida, si è dato alla fuga con l’arma del delitto, rendendosi irreperibile.

Dopo le prime attività d’indagine che, grazie anche ad alcune acquisizioni testimoniali, hanno consentito di individuare con certezza come autore del reato C.R., sono cominciate le attività di ricerca mediante acquisizioni informative e ricostruzione delle abitudini dell’autore del delitto. I carabinieri hanno atteso l’uomo in piazza Dante, dove C.R., tossicodipendente, era solito recarsi tutti i venerdì per la somministrazione della terapia. Alle ore 9.00 circa C.R. è stato individuato, identificato e sottoposto a fermo dal personale operante. Il fermo di indiziato di delitto veniva convalidato in data odierna.

