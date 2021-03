Due furti a Fegino nello stesso Palazzo. Bottino 55mila euro

La Polizia di Stato è intervenuta ieri, alle 14:20, in via della Costiera dove i ladri sono entrati in azione rompendo le finestre di due appartamenti

Nel primo caso sono stati asportati mille euro in contanti e 15mila in preziosi. Mentre i poliziotti erano sul posto è rientrata una donna che risiede in un appartamento vicino che, entrata in casa, si è accorta che anche una delle sue finestre era rotta. In questo caso il furto è stato di monili per un valore di 40 mila euro. Sul posto anche la Polizia Scientifica. Indaga la Squadra Mobile

