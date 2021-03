Truffe a due anziane a Sestri. Rubati oro e contanti

Vittime due donne, una di 72 e una di 91 anni, in due episodi separati. La Polizia sta cercando i responsabili

Continuano le odiose truffe agli anziani. Ieri a Sestri una donna di 72 anni ha fatto entrare in casa un uomo che ha detto di essere un idraulico e di dover controllare l’impianto idrico. Ha detto anche di dover versare una sostanza pericolosa per oro e banconote e quindi ha mandato l’anziana a prendere tutti i suoi averi perché fossero sistemati “in salvo” nel frigo. Appena la donna si è girata, però, il falso idraulico era sparito con tutti i gioielli, 1.700 euro in contanti e alcuni assegni.

La seconda truffa è stata messa a segno in un’altra strada del quartiere da una donna. La vittima ha 91 anni. La truffatrice ha detto all’anziana di essere una dipendente della banca e di essere lì su disposizione della nipote della 91enne per prendere tutti i valori e portarli nella cassaforte dell’istituto di credito. Anche in quel caso, la malvivente s’è dileguata col bottino. Nel sacchetto dove oro e banconote (1.500 euro) erano stati depositati l’anziana ha trovato due chili di mele.

In copertina: foto di repertorio

