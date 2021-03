Pedaggi non adeguati ai disagi, l’Antitrust sanziona Autostrade

Sanzione massima, pari a 5 milioni di euro. Inoltre, Autostrade per l’Italia S.p.A. dovrà pubblicare un estratto del provvedimento sul proprio sito internet e su uno dei quotidiani a maggiore tiratura nazionale

La pratica commerciale scorretta è stata individuata su diverse tratte, comprese diverse che riguardano Genova e la Liguria: la A26, la A7, la A10 e la A12 (alcune solo per le tratte di competenza): tutte le autostrade che passano nella nostra regione. L’Agcm spiega in una nota di aver «appurato una consistente riduzione delle corsie di marcia e/o specifiche limitazioni, per lunghi tratti, della velocità massima consentita» che ha generato «un notevole disservizio e un forte disagio ai consumatori in termini di code, di rallentamenti e quindi di tempi di percorrenza molto più elevati, senza prevedere un adeguamento o una riduzione dell’importo richiesto a titolo di pedaggio ai consumatori».

