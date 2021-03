Parrucchiere gli rifiuta taglio gratis, lo minaccia con un coccio

La Polizia ha individuato e arrestato il 39enne alle 9:30 di mercoledì corso

La Polizia di Stato ha arrestato un 39enne senegalese in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere in sostituzione della misura del divieto di dimora in Genova.

L’uomo era già sottoposto al divieto di dimora dal dicembre scorso per furto aggravato ma vista la sua assoluta mancanza di ravvedimento gli è stato applicato un aggravamento di pena.

Durante gli obblighi, infatti, il 39enne ha violato diverse volte la misura e soprattutto ha commesso una rapina ai danni di un parrucchiere in via Prè, minacciandolo con una bottiglia rotta per ottenere un taglio di capelli gratis.

Identificato dai poliziotti del Commissariato Prè, l’uomo è stato trovato mentre passeggiava in centro storico e portato direttamente in carcere.

