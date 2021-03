«Sono un tecnico, c’è una perdita di mercurio». E ruba 80 mila euro di gioielli

Ennesima truffa ai danni di un’anziana. È successo a Sturla dove una 79enne è stata chiusa in una stanza dal ladro che ha avuto così il tempo di cercare ovunque

Il canovaccio della truffa è sempre lo stesso: il malvivente sceglie una persona anziana che vive da sola, poi si finge un tecnico di questa o quella utenza e si introduce in casa con la scusa di un guasto o di una perdita. Stavolta, però, c’è, però, una variante. L’uomo ha versato un liquido che ha causato una nuvola di vapori. La vittima ha cominciato a tossire e lui la ha “assistita”, facendola sedere in una stanza che poi, fulmineamente, ha chiuso a chiave. Dopo si è dedicato alla ricerca dei preziosi. Ha portato via gioielli per un valore di 80 mila euro. Indaga la Squadra Mobile.

In copertina: foto d’archivio

