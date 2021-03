Fa pipì contro un banco del mercato Orientale, sanzionato dalla Polizia

Sempre la Polizia di Stato ha sanzionato 4 persone nella via Santi Giacomo e Filippo, ieri alle 21:30, per il mancato rispetto delle norme anti Covid

Un polacco di 35 anni, senza fissa dimora, è stato sanzionato ieri dalla Polizia di Stato al Mercato Orientale dove, alle 14:45, completamente ubriaco, ha pensato bene di fare la pipì contro la vetrina di un banco alimentare. Doppia sanzione, quindi, per ubriachezza molesta e atti contrari alla pubblica decenza. A questo si aggiunge il Dacur del Questore: non potrà avvicinarsi al centro cittadino.

Le persone sanzionate ieri sera in via Santi Giacomo e Filippo sono di origine romena.

