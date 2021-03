Marijuana in auto, altra droga e soldi falsi in casa. 22enne denunciato

I Carabinieri lo hanno fermato ieri sera in piazza Macciò a Busalla

Ieri in tarda serata, in piazza Macciò a Busalla, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, la pattuglia della locale stazione Carabinieri, ha fermato alla guida di un veicolo un genovese di 22 anni, operaio, con pregiudizi di polizia. Il soggetto, durante il controllo è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana. Perquisita l’abitazione del ventiduenne i militari dell’arma hanno rinvenuto un’ulteriore modica quantità di cocaina e hashish e una banconota da 50 euro contraffatta. Il tutto è stato sequestrato e il 22 enne è stato denunciato in stato di libertà per “spendita e introduzione nello Stato senza concerto di banconote falsificate” e “detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti”.

In copertina: foto d’archivio

