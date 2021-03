Domenica la 13º Genova Cup organizzata dalla Asd Polizia locale Genova

Il percorso prevede di percorrere per 8/10 volte (a seconda della categoria) un circuito pianeggiante in via Adamoli, tra via Pedullà e ponte A. Fleming, per poi terminare la gara con arrivo in salita nella via Gualco (con una pendenza massima del 12.8%)

La Asd Polizia locale Genova organizza nel capoluogo Ligure, domenica 28 marzo, la 1ª tappa del 24° Giro Ciclistico della Liguria”, sotto l’egida di Acsi Ciclismo.

Si tratta di una competizione che fa parte degli eventi e manifestazioni di livello agonistico riconosciuti dal Coni di preminente interesse nazionale, ed è riservata ai tesserati Acsi, Fci ed agli altri enti di promozione sportiva convenzionati.

L’Asd Polizia locale Genova «vuole dare un segnale forte alla nostra città, una Genova che ama lo sport e che nel 2024 vestirà la maglia di Capitale Europea dello Sport. Nonostante le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria in corso noi non ci arrendiamo e, rispettando tutte le regole, continuiamo a fare ciò che amiamo: lo sport» dicono gli organizzatori.

Saranno pertanto rigorosamente seguiti tutti i protocolli Covid-19 previsti e purtroppo non potremo godere della presenza del pubblico.

La competizione vedrà quindi una doppia partenza, con la partecipazione di oltre 100 atleti:

Alle ore 09.00 con le categorie Gentleman 1, Gentleman 2, Supergentleman “A”, Supergentleman “B” e Donne che percorreranno 8 giri di percorso.

Alle ore 10.15 con le categorie Debuttanti, Junior, Senior 1, Senior 2, Veterani 1 e Veterani 2 che percorreranno 10 giri di percorso.

Verranno quindi predisposte le seguenti chiusure stradali: dalle ore 08.30 alle ore 12.30 sarà chiusa al solo traffico veicolare la via Adamoli (ambo le carreggiate), tra il ponte A. Fleming (escluso) ed il ponte Nicholas Green (escluso), mentre nella via Gualco verranno effettuate chiusure al traffico veicolare solo al momento dell’arrivo degli atleti; nel medesimo orario la linea 470 di AMT effettuerà la fermata in via Struppa anziché in via Pedullà.

Mi piace: Mi piace Caricamento...