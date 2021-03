Anziana scippata a parco di Pra’, i Carabinieri acciuffano i responsabili

La donna è stata avvicinata dai due che le hanno strappato la borsetta. I militari dell’arma hanno trovato i responsabili ancora dentro al parco. Uno dei due è minorenne ed è stato denunciato. Il maggiorenne è stato arrestato

Nel pomeriggio di ieri, un’anziana donna, mentre si trovava nei pressi del Parco Achille Dapelo, è stata avvicinata da due sconosciuti, che, con mossa fulminea, le hanno strappato la borsetta e sono scappati. Subito sono arrivati sul posto sul posto i carabinieri della stazione di Pra’ e i loro colleghi dell’Aliquota operativa della Compagnia CC di Arenzano. I militari dell’Arma, dopo una rapida ispezione dentro il parco, hanno rintracciato e bloccato i malfattori. Si tratta di due cittadini marocchini, uno di 34 anni gravato da numerosi pregiudizi di polizia, arrestato per “furto con strappo in concorso”, l’altro un 16 enne, arrestato per “furto con strappo in concorso”. Il minore è stato deferito per gli stessi reati. Refurtiva recuperata e restituita.

