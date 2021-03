A Ponente 9 nuove paline intelligenti alle fermate dei bus

Sampierdarena, Sestri, Pra’, Pontedecimo, Certosa, Rivarolo e Borzoli: sono queste le zone servite dalle nuove paline intelligenti che Amt ha installato presso nove fermate del bus nell’ambito del progetto POR Liguria FERSdel 2018. Altre due arriveranno entro la fine di marzo. A Genova sono più di 100

Grazie al POR, AMT ha ottenuto finanziamenti non solo per l’acquisto di bus ma anche per investimenti relativi al miglioramento delle infrastrutture a servizio del Tpl; in questo contesto si inserisce il progetto delle nuove paline intelligenti realizzato con un finanziamento di 120.000 euro.

Con le nuove paline i clienti hanno a disposizione un utilissimo strumento per consultare alle fermate i transiti dei bus in tempo reale e gestire così al meglio il proprio tempo.

«L’informazione al cliente è un valore fondamentale ed è al centro della progettualità di AMT. Negli ultimi mesi abbiamo arricchito la APP di nuove funzionalità ma siamo veramente contenti di aver potuto migliorare anche l’informazione in fermata. – dichiara Marco Beltrami Amministratore Unico di AMT – Informazione quindi fruibile a tutti con facilità, senza vincoli tecnologici. Contiamo in futuro di poter ampliare ulteriormente questo canale di comunicazione con l’installazione di nuove e sempre più moderne paline. Ringraziamo la Regione per averci consentito di accedere ai finanziamenti necessari alla realizzazione di questo progetto».

