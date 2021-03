Demolizione delle Dighe in via Maritano, biglietto collinare per i bus di zona

A partire da domani, mercoledì 17 marzo, entra in vigore la riorganizzazione della linea 270 con l’istituzione delle linee 270/, 271, 271/ e 670/

Sarà possibile, in via eccezionale e fino al termine dei lavori, utilizzare il biglietto per le linee collinari con capolinea periferico, già valido sulla linea 270, anche sulle linee 270/, 271, 271/ e 670/ e sulle linee 7 e 8 limitatamente alla tratta Rivarolo – Bolzaneto, in entrambe le direzioni.

«Con questo provvedimento – dichiara Matteo Campora, assessore alla Mobilità del Comune di Genova – l’Amministrazione e AMT vogliono venire incontro agli abitanti della zona servita dalla linea 270, utilizzata spesso anche per raggiungere la ASL, e che da domani subirà una temporanea riorganizzazione a causa dei lavori in via Maritano».

Ecco le variazioni alla linea 270 in vigore da domani, 17 marzo.

Linea 270/

Sarà in servizio sul percorso Brin/Costa di Begato, nella fascia oraria 5.00/21.00,

Linea 271

Sarà in servizio sul percorso Bolzaneto (via Reta) /via Maritano (Pala Diamante), nella fascia oraria 5.00/21.00, come di seguito indicato.

Linea 271/

Sarà in servizio sul percorso Costa di Begato/via Cechov, nella fascia oraria 5.00/21.00, come di seguito indicato.

Linea 670/

Sarà in servizio sul percorso Brin/via Cechov, nella fascia oraria 21.00/fine servizio.

Tutti i dettagli relativi alle modifiche di percorso della linea 270 sono consultabili sul sito www.amt.genova.it

Il carnet (€ 3,00) è valido per 4 corse sugli ascensori, sulla funicolare Sant’Anna, linee con capolinea periferico e servizi integrativi periferici (non è valido per il servizio integrativo I24 Marina Aeroporto – Sestri – Marina Aeroporto) possono utilizzarlo più persone contemporaneamente fino ad un massimo di 4.

Il biglietto quattro corse singole è valido su:

Linee con capolinea periferico: 51 – 52 – 57 – 59 – 62 – 64 – 65 – 67 – 71 – 74 – 88 – 89 – 93 – 94 – 96 – 97 – 101 – 128 – 151 – 158 – 159 – 160 – 165 – 170 – 172 – 188 – 189 – 190 – 192 – 193 – 199 – 270 – 272 – 273 – 275 – 340 – 355 – 374 – 375 – 377 – 381 – 383 – 385 – 451 – 470 – 474 – 477 – 479 – 481 – 512 – 513 – 516 – 517 – 584 (comprese le relative linee barrate).

52 – 57 – 59 – 62 – 64 – 65 – 67 – 71 – 74 – 88 – 89 – 93 – 94 – 96 – 97 – 101 – 128 – 151 – 158 – 159 – 160 – 165 – 170 – 172 – 188 – 189 – 190 – 192 – 193 – 199 – 270 – 272 – 273 – 275 – 340 – 355 – 374 – 375 – 377 – 381 – 383 – 385 – 451 – 470 – 474 – 477 – 479 – 481 – 512 – 513 – 516 – 517 – 584 (comprese le relative linee barrate). Drinbus: servizi della Valbisagno e Valpolcevera.

Servizi Integrativi: tutte le linee eccetto la I24.

Taxibus



Mi piace: Mi piace Caricamento...