Toti: «Liguria in bilico tra zona gialla e zona arancione»

Tutto si giocherà venerdì, in base ai dati raccolti dalla Regione e sul rapporto dell’Istituto superiore di Sanità che tiene in considerazione, oltre all’Rt, anche la valutazione del rischio

In discesa il trend dei contagi nell’estremo ponente ligure, dove le restrizioni imposte dalla Regione hanno fatto scendere con decisione i nuovi casi. La misura della dad al 100% per le scuole superiori alle prime avvisaglie di crescita, soprattutto tra i giovani, ha sicuramente rappresentato un freno. E non solo per il fatto di evitare la permanenza in classe, soprattutto per aver evitato lo spostamento con mezzi pubblici, dedicati o no.

L’incidenza del contagio, ha detto ieri il presidente della Regione Giovanni Toti, è sotto la media nazionale e cala anche il totale dei positivi (-14). Grazie alle vaccinazioni agli ultraottantenni, calano i decessi. È in quella fascia di età, infatti, che si concentra il rischio più alto di mortalità: nei periodi peggiori ci attestavamo tra i 20 e i 30 al giorno mentre nelle ultime settimane sono sempre meno di 10.

Tra oggi e e venerdì «approfondiremo la situazione, anche alla luce del bollettino settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, su cui verificheremo i numeri – ha detto ieri Toti -. La nostra regione da qualche giorno è a cavallo tra la zona gialla e la zona arancione, naturalmente vedremo la valutazione del rischio e del fattore Rt».

