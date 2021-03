Fermati senza mascherina alla Fiumara, aggrediscono guardie giurate e poliziotti. Arrestati

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato due 23enni residenti in Piemonte per tentata rapina impropria in concorso e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Gli addetti alla sicurezza interna della “Fiumara” li hanno visti circolare tra la gente con la mascherina abbassata e li hanno invitati a indossarla correttamente.

[continua sotto]

I due con fare provocatorio l’hanno continuate a tenere sotto al naso e siccome già in passato si erano resi responsabili di episodi simili, i vigilantes prima li hanno invitati ad uscire e poi hanno chiamato la Polizia. Gli operatori dell’U.P.G. intervenuti sul posto hanno formulato con la dovuta tranquillità la stessa richiesta e loro hanno proseguito nel loro atteggiamento asserendo che non avrebbero mai indossato la mascherina e continuando poi la loro sceneggiata non consegnando i documenti per l’identificazione.

Considerata la situazione gli è stato detto che sarebbero stati accompagnati in Questura, ma i due si sono sottratti all’azione spintonato gli agenti per cercare di guadagnare la fuga. Ne è nata una furente colluttazione nella quale uno dei soggetti dimenandosi come un ossesso ha toccato per un attimo la pistola del vigilante come per estrarla dalla fondina senza riuscirci, e in seguito alla quale due poliziotti hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per escoriazioni multiple con prognosi per sette giorni.

I due, che sono già conosciuti alle Forze dell’Ordine per diversi precedenti a loro carico saranno giudicati questa mattina con rito direttissimo.

