“La forza delle donne per le donne”, le donne in polizia contro la violenza di genere

All’evento in streaming hanno partecipato gli allievi di due scuole superiori

Oggi, la Questura di Genova, nell’ambito della campagna nazionale “Questo non è amore”, ha organizzato un evento in streaming dal titolo “La forza delle donne per le donne” durante il quale è stato sviluppato il tema delle esperienze delle donne in Polizia rispetto all’evoluzione della normativa contro la violenza di genere.

Al convegno, che si è svolto in Questura, hanno partecipato gli studenti del Liceo Statale Pertini e l’I.I.S. Vittorio Emanuele II – Ruffini con 4 classi dell’ultimo anno di corso.

Dopo un indirizzo di saluto del Questore Ciarambino è stato presentato un contributo della signora Anna Maria Musso, ex poliziotta in quiescenza nonché vedova del Commissario Capo della P.S. Antonio Esposito, nel quale ha raccontato la sua esperienza nel disciolto corpo di Polizia Femminile.

A seguire la dottoressa Olga Crocco Egineta, ex Dirigente della Divisione Anticrimine di Genova, ha parlato dell’evoluzione della figura della donna in Polizia e dei progressi della normativa sulla violenza di genere.

La dottoressa Ilaria D’Ambrosio, vice dirigente della Divisione Anticrimine, ha aggiornato i ragazzi sui nuovi strumenti normativi e sui rischi della condivisione sul web di immagini sessualmente esplicite, sensibilizzandoli i sull’importanza di riconoscere i primi campanelli d’allarme di relazioni potenzialmente pericolose.

A conclusione della conferenza, la dottoressa Valeria Fazio, ex Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova, ha raccontato la sua decennale esperienza maturata nelle aule dei tribunali, sempre in difesa dei diritti delle donne vittime di violenza.

Quasi 100 gli allievi collegati da casa che hanno seguito il convegno e posto alcune interessanti domande.

Per l’occasione è stato realizzato un video, a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

