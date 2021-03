Fa pipì sul bus. Denunciato dalla Polizia a Caricamento

L’uomo, seduto sul bus in stato di semincoscienza dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, si è orinato addosso bagnando il sedile e il pianale del mezzo. L’autista ha dovuto attendere una vettura sostitutiva per permettere che quella sporca venisse sanificata

La Polizia di Stato di Genova ha denunciato il 34enne per il reato di interruzione di pubblico servizio e lo ha sanzionato per ubriachezza e per inosservanza alle norme anticovid

I poliziotti dell’U.P.G. intervenuti sul posto, dopo gli atti di rito, hanno chiamato l’ambulanza affinché venisse accompagnato al Pronto Soccorso in quanto non riusciva a reggersi in piedi.

