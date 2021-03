Cantiere in via di conclusione, martedì riaprirà via Ferri – Foto e VIDEO

Tutti i lavori previsti in città nel corso della settimana, da Nervi a Voltri

Riapre, da martedì 9 marzo alle 5, dopo 35 giorni, al transito veicolare, l’intero tratto di via Ferri, interessato dai lavori di adeguamento idraulico Rolla Roggia, tra via Borzoli e via Fegino. Anche le linee Amt 53 63 63/ 653 663 riprenderanno il regolare percorso.









Da martedì 9, in zona Struppa, possibile chiusura di via Canepa, per lavori sul rio Gatto: il traffico locale è mantenuto con un bypass su via Sponda Nuova. Fino al termine degli interventi, le linee Amt I15 e 470 (solo festiva) subiranno modifiche di percorso. Linee I15, 470 (solo festiva). Direzione S. Eusebio: i bus giunti in via Pedullà, proseguiranno per rotatoria “Canova”, via G. Da Verazzano dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Struppa: i bus giunti al termine di via Da Verazzano, proseguiranno per rotatoria “Canova”, via Pedullà dove riprenderanno regolare percorso.

Proseguono i lavori sul ponte Don Gallo (a seguire anche su via Emilia) con l’installazione delle aree di cantiere dello Scolmatore, con conseguente cancellazione temporanea di una parte degli stalli di sosta e viabilità su una sola corsia.

In via Milano, dalle 21 di martedì 9 marzo a sabato 13, nella sola fascia oraria 21-6, saranno ridotte parzialmente le corsie di marcia in direzione Levante nel tratto compreso tra la rotatoria Cantore-Milano-Francia e piazza Di Negro. Non è prevista alcuna deviazione.

Dall’8 al 19 marzo, in via Sturla nella fascia oraria 8-18, partono le lavorazioni, dopo via dei Mille, per l’interramento di cavidotti nell’ambito del progetto Equinox2 Africa Cable. Non è prevista nessuna deviazione: il transito è consentito seppur limitato a senso unico alternato e regolato da movieri.

In via Oberdan (tratto compreso tra via Gazzolo e via Del Commercio): dal 23 febbraio è aperto il cantiere propedeutico ai lavori di adeguamento del tratto terminale del torrente Nervi, che prevede l’occupazione di parte della carreggiata, la realizzazione del senso unico di marcia del tratto interessato e conseguente modifica della circolazione del sito, per il periodo indicativamente stimato entro la fine di aprile. Variazione linee Amt: in direzione ponente le linee 15 607 I28 (Taxibus) transitano in via del Commercio, via Pagano, via Oberdan dove riprendono regolare percorso. Il traffico non di attraversamento di Nervi è incanalato sul percorso corso Europa-Donato Somma.

Dalle 20 di venerdì 12 alle 6 di sabato 13, nell’ambito del recupero funzionale del torrente Bisagno, verranno rimodulate le corsie di marcia e verrà rinnovata la segnaletica stradale tra viale Duca d’Aosta, viale Brigata Bisagno e agli incroci con via de Revel, corso B. Ayres, via Santa Zita e via Savona: nessuna deviazione veicolare prevista. Per i lavori di rifacimento della copertura, la linea 36 Amt transiterà in via Cadorna anziché transitare in piazza Verdi.

Dal 2 marzo è aperto il cantiere, con senso unico alternato semaforizzato, su via Linneo (tra i civici 120 e 131) per il rifacimento dei giunti di dilatazione del viadotto che scavalca via Albinoni. Non sono previste deviazioni visto che la circolazione è esclusivamente locale e regolata da semaforo e non prevede deviazioni linee bus Amt.

A Voltri, in via Delle Fabbriche, nel tratto compreso fra via Camozzini (altezza capolinea AMT 1) e via Tosonotti (strada che porta all’ospedale Evangelico di Voltri) è attivo il cantiere per conto Comune di Genova per il rifacimento dei cordoli e del guard-rail. La circolazione è assicurata in entrambi i sensi di marcia e regolata da impianto semaforico. Le linee di tpl non subiscono variazioni.

In via Pietro Paolo Rubens, sulla Statale Aurelia, cantiere aperto da circa un anno di Anas, per consolidamento lato mare della strada. La regolazione del traffico è a senso unico alternato con impianto semaforico di cantiere.

In via San Carlo di Cese, viabilità con senso unico alternato semaforizzato. Fine lavori prevista: 30 maggio. Rifacimento pavimentazione fino al 12 marzo da parte di Aster.

Anche in via Fiorino, viabilità con senso unico alternato semaforizzato (Fine lavori prevista 30 giugno).

Proseguono i lavori di rifacimento del ponte sul torrente Cerusa, con fine prevista per il 29 maggio. Su ponte Don Acciai, la viabilità rimane inalterata passando da dietro il campo del Lagaccio. con traffico deviato sempre su via Bari e via del Lagaccio. Fine lavori prevista: 6 maggio.

A causa della chiusura della galleria autostradale Montegalletto, fino a fine marzo, continua a essere interessata da un notevole aumento del traffico veicolare tutta la Val Polcevera. Il Comune di Genova ha predisposto un piano di servizio con postazioni di controllo a cura della Polizia Locale, per evitare ingorghi e agevolare per quanto possibile il flusso veicolare sulle direttrici principali della Valpolcevera, unica alternativa alla rete autostradale.

Per i lavori Co.Civ. Terzo Valico dei Giovi, da lunedì 1 marzo al 30 novembre, è prorogato il senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla via Militare di Borzoli.

Saranno attivi, fino alla fine di aprile, i cantieri di riqualificazione di piazza Pallavicini e quello di via Borzoli altezza civico 78 a scendere fino altezza Salita al Lago con senso unico alternato regolato da semaforo.

I lavori in corso, municipio per municipio, e le ulteriori variazioni linee Amt al link: https://bit.ly/3kLFceL

