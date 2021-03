Anche stamattina coda fino a 5 km su tutte le autostrade

Nelle strade urbane traffico rallentato in via 30 Giugno, via Ferri all’altezza di via al Ponte Polcevera, via Ugo Polonio in Valpolcevera

A7: coda di 5 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

A10: coda di 2 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

A12: traffico Rallentato tra Genova Nervi e Recco per lavori; coda di 4 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori.

A26: Coda tra Ovada e Masone per lavori; coda di 2 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

