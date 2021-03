Bucci «Aumento di incidenza del Covid, convincete chi vi sta vicino a rispettare le regole»

Ieri 44 sanzioni Covid a persone e 2 ad attività economiche, il Sindaco: «Non vogliamo tornare in zona arancione»

«Il trend, come ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti, è in aumento – ha detto il sindaco Marco Bucci -. L’invito per tutti è a rispettare le norme. Chiedo ai genovesi di fare opera di convincimento verso chi ha attorno: bisogna rispettare le regole perché non vogliamo tornare in zona arancione». Salire nuovamente di fascia significherebbe, ad esempio, la chiusura dei pubblici esercizi. In sostanza, uno stop per la nostra economia.

Con incidenza alta, le Regioni possono anche chiudere le scuole (come già avviene in Liguria nell’estremo ponente per le scuole di ogni ordine e grado).

