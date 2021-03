Viadotto Bisagno, tragedia sfiorata: sulle case delle Gavette cade un pezzo di camion da 3 chili

Si tratta della copertura dell’impianto refrigerante di un autocarro. Facile immaginare cosa sarebbe successo se fosse caduta su una persona

Alle ore 17.25, in via superiore delle Gavette, si è verificata la caduta di un oggetto dal viadotto autostradale Bisagno, “volato” su proprietà privata, al civico 8A. Si tratta della di copertura in materiale plastico di un impianto refrigerante, pezzo di un autocarro, del peso stimato di 3 chili. Non si segnalano lesioni a persone. Sul posto una pattuglia della Polizia locale del 4º distretto. È stata informata anche la Polizia Stradale.

