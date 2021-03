Da Tursi contributo a fondo perduto per artigiani e commercianti

Da domani, 3 marzo, la presentazione delle domande

<Grazie al continuo confronto tra Confcommercio ed il Comune di Genova, si aprirà domani 3 marzo il bando a sportello rivolto alle micro e piccole imprese commerciali e artigiane (T.U. del Commercio Legge Regione Liguria n. 1/2007), operatori ambulanti, fieristi e alcune categorie del settore servizi (palestre, piscine, ludoteche per servizi di intrattenimento per i bambini, spettacolo viaggiante, agenzie di viaggi, attività ricettive), che hanno sostenuto spese di locazione o concessione, per contributi a fondo perduto da 500 a 1.000 euro – dicono all’associazione di categoria -. Si tratta di un contributo una tantum per tutte quelle imprese che hanno avuto un calo di fatturato di almeno il 60% tra il 2019 e il 2020 a causa dell’emergenza Covid-19>.

<Il continuo confronto con la nostra associazione ha fatto sì che questo bando sia tarato su un calo di fatturato annuo e non solo su un ristretto periodo, proprio come le richieste che abbiamo rivolto al Governo per i prossimi ristori. Per questo Confcommercio ringrazia il Comune di Genova che ha perfettamente capito che bisogna approcciarsi ormai, visto il continuo perdurare della pandemia, su una visione di insieme e non ristretta ad un breve periodo> concludono all’associazione.

