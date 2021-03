«algoWatt rescinde contratto di apprendistato», Rsu sul piede di guerra

I rappresentanti dei lavoratori sottolineano come, almeno fino alla fine del mese, ci sia il blocco dei licenziamenti e, sostenuti da Fim Cisl e Fiom Cgil, annunciano azioni di lotta che cominceranno con 8 ore di sciopero

«In data 26 febbraio, in pieno blocco dei licenziamenti, algoWatt SpA, azienda quotata in borsa con sede in via De Marini (WTC Sampierdarena), presieduta e amministrata da Stefano Neri, comunica a una dipendente under 30 il recesso del contratto di apprendistato – spiega la Rappresentanza sindacale unitaria Softeco -. Nel marzo 2018, l’allora Softeco Sismat, per soddisfare la richiesta di un cliente acquisito, assume una nuova persona. L’assume però con contratto di apprendistato, nonostante sia già formata e in azienda nessuno abbia le competenze per affiancarla nel percorso formativo previsto. Per due anni e mezzo, Softeco Sismat e il cliente hanno portato avanti una partnership che ha consentito alla dipendente di proseguire la sua attività lavorativa e crescere professionalmente, tanto da diventare la coordinatrice di un gruppo di lavoro. Dopo la fusione tra Softeco Sismat e Terni Energia, a marzo 2020 nasce algoWatt SpA. Nel giugno 2020, per decadenza dei termini contrattuali, si chiude il rapporto tra algoWatt e il cliente: la lavoratrice rientra così presso la propria sede, dichiarando la disponibilità a offrire le proprie competenze o a riconvertirsi in altri ruoli professionali. Negli ultimi otto mesi, ha collaborato a progetti interni e ha effettuato meno di quaranta ore di autoformazione online su nuove competenze, mai verificate. A venti giorni dal termine del contratto, la lavoratrice riceve una raccomandata nella quale algoWatt SpA dichiara di non essere riuscita a riconvertire la sua professionalità e comunica l’interruzione del rapporto di lavoro».

«I lavoratori di algoWatt SpA e l’RSU, supportati da Fim Cisl e Fiom Cgil, sono pronti a promuovere ogni azione di lotta per far sì che l’apprendista possa rimanere una collega e che un posto di lavoro non vada perso. L’RSU ha dichiarato lo stato di agitazione e ha proclamato uno sciopero di otto ore per giovedì 4 marzo 2021».

