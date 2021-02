Ecopunto in via delle Grazie attivo dal 1º marzo. Rinforzata del 50% la sanificazione delle strade

Da febbraio i servizi di sanificazione giornaliera delle strade, dalle precedenti 40 sono state aumentate alle attuali 60, con idropulitrici e appositi prodotti; implementati, con un passaggio in più ogni giorno, gli interventi di sanificazione degli ecopunti aperti – non ad accesso controllato – con l’utilizzo di prodotti enzimatici per la mitigazione degli odori oltre al lavaggio quotidiano e avviata la sanificazione settimanale dei 250 cestini getta-carta, distribuiti in tutta l’area del centro storico

Ecovan+

Da marzo gli appuntamenti con l’isola ecologica mobile, Ecovan+, raddoppiano visto l’ottimo risultato ottenuto con gli appuntamenti straordinari in piazza del Campo. Il servizio Ecovan+, infatti, ha già consentito la raccolta di circa 3 tonnellate di ingombranti: gli eco-appuntamenti di marzo vedranno l’isola ecologica mobile presente anche in piazza San Giorgio il secondo giovedì del mese (11 marzo) e in piazza del Campo il quarto giovedì del mese (25 marzo) dalle ore 13,30 alle ore 17.00.

Ecopunti

Nell’ambito del Piano Ecopunti 2021, dalla prossima settimana sarà attivo, completamente restaurato e con sistema di accesso controllato, l’Ecopunto in vico Sauli, che si aggiunge a quelli già riqualificati di vico Indoratori, vico delle Scuole Pie e via delle Grazie.

In marzo continuerà il percorso di trasformazione degli Ecopunti ad accesso controllato che interesserà per primi quello in stradone sant’Agostino e in vico del Dragone, ai quali faranno seguito quelli in via Tomaso Reggio, vico Serra e vico Stoppieri. Nel corso del 2021 saranno acquisiti e aperti due nuovi punti in vico Brignole e in via dei Giustiniani, dove le postazioni multiraccolta all’esterno saranno eliminate.

Fino al 12 marzo, in via san Giorgio 7r, sarà attivo un punto di distribuzione badge elettronico per coloro che vivono nelle vie limitrofe ai nuovi Ecopunti (via delle Grazie e vico Sauli) dove possono essere conferite tutte le frazioni della raccolta differenziata e il residuo secco: lunedì, martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30.







“Il centro storico – spiega l’assessore Matteo Campora – è sicuramente una realtà complessa e il piano di pulizia rappresenta una delle azioni cardine alla base del progetto Caruggi, su cui stiamo investendo anche nel nuovo di Contratto di servizio con Amiu, calibrando gli interventi laddove riscontriamo criticità e richieste del territorio. Il rafforzamento della raccolta differenziata, con Ecopunti ad accesso controllato, il lavaggio dei cestini con cadenza settimanale, l’incremento del passaggio di idropulitrici in una ventina di vicoli in più ogni settimana sono tasselli fondamentali di un piano di igiene urbana che ha come obiettivo il miglioramento della vivibilità per residenti ed esercizi commerciali. Il successo della raccolta di rifiuti ingombranti dimostra come il servizio sia stato ben accolto dai residenti e quanto possa contribuire alla prevenzione al contrasto dello spiacevole fenomeno dell’abbandono di oggetti nei nostri vicoli”.

“Affrontare i problemi ambientali relativi a un’area così estesa, importante e allo stesso tempo delicata come è il nostro centro storico, riveste da sempre un elemento prioritario per l’azienda e per l’unità territoriale che se ne occupa – spiega il presidente di Amiu Genova Pietro Pongiglione – Per questo abbiamo valutato la necessità di modulare interventi su misura su vari livelli di servizi specifici per questa parte della città”.

“Pulizia e decoro sono al centro dell’impegno della nostra Amministrazione nel “Piano Caruggi” – dice l’assessore Paola Bordilli – vogliamo che il Centro Storico diventi un esempio virtuoso della Genova del futuro, puntando sulla rigenerazione e la rivitalizzazione che passa dalla cura del contesto urbano, in primis dalla sua pulizia quotidiana. Il Centro storico è già tra i quartieri con la percentuale più elevata di raccolta differenziata e pensiamo che dando un segnale forte ai cittadini con nuovi servizi si possa affermare un modello di cura del territorio, con indubbie ricadute positive su tutto il tessuto sociale ed economico della zona. Il prossimo obiettivo, oltre al completamento del piano rinnovo Ecopunti, sarà la costituzione di un nucleo antidegrado, un nucleo operativo per il controllo della pulizia”.

