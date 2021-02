In serata un uomo si è perso nella zona dei dei laghetti di Nervi, nell’entroterra dell’estremo levante genovese. I Vigili del fuoco e i militi della pubblica assistenza Nerviese hanno cominciato le ricerche a piedi perché i mezzi non passano per la strada stretta che arriva, appunto, ai laghetti. L’uomo è stato ritrovato in buone condizioni di salute, tanto che ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso.

