Crollo del cimitero, Vvf: oltre 10 (tra salme e bare) recuperate oggi – VIDEO

Messa in sicurezza della frana e demolizione dei loculi pericolanti: necessario chiudere completamente la strada

Dal Comune di Camogli arriva la notizia che per mettere in sicurezza la scogliera e svuotare e demolire i loculi pericolanti sulla frana sarà necessario chiudere completamente la strada.



Oggi l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone è andato in Comune a Camogli dove, insieme al sindaco Olivari, ha fatto pil punto sugli interventi in corso legati al crollo della falesia che ha coinvolto una parte del cimitero cittadino. Erano presenti tutti i soggetti che stanno operando sul posto.

A fine giornata (è ovviamente necessaria la luce per operare) le salme recuperate dai Vigili del fuoco che sin dal primo giorno si dedicano al recupero delle spoglie delle persone cadute in mare dopo il crollo di parte del cimitero di Camogli sarebbero circa 13.

L’operazione di oggi è stata effettuata in assetto SIACS (sistema di immersione alimentato e controllato dalla superficie), dopo che ieri erano stati individuati i target con l’impiego di un drone subacqueo.



