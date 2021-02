Fugge, ma il poliziotto lo acciuffa. Entrambi cadono da un muraglione

Sono stati trasportati al pronto soccorso, tutti e due in codice giallo. È successo stamani in via Donaver

Due stranieri, stamattina, hanno litigato tra loro. È intervenuta la Polizia che, dopo aver riportato la calma, aveva intenzione di portare in questura per l’identificazione quello dei due che risultava irregolare sul territorio nazionale. L’uomo ha tentato la fuga, subito inseguito dai poliziotti. Uno degli agenti è riuscito ad agguantarlo, ma è poi caduto con lui dal muraglione in un terrazzamento sottostante. I due, subito raggiunti dai colleghi del poliziotto, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso, entrambi in codice giallo, per le conseguenze della caduta.

