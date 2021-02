La denuncia di una cittadina: «Segni di cedimento del cimitero sin dal 2012»

La scrittrice Lilla Mariotti, nata a Camogli, dove abita, ha pubblicato sul gruppo Facebook della cittadina una foto scattata 9 anni fa dove si vedono crepe nella struttura dei colombari: «La inviai al Sindaco dell’epoca»

«Vorrei farvi vedere una foto da me scattata nel giugno 2012, come risulta anche dalla data, e inviata all’allora Sindaco per far notare la situazione di quella parte del cimitero che ieri è crollata – scrive Lilla Mariotti su Facebook -. Mio nonno e mio nipote erano lì, per fortuna in seguito sono stati spostati nei nuovi loculi insieme anche a mio cognato e si sono salvati. Nello stesso tempo era anche uscito un articolo sul Levante news che faceva notare il problema. Ma ci son o voluti tanti anni per risolvere un tale problema che oggi ha creato tanto dolore?»

Nel frattempo sono stati (recentemente) realizzati dei lavori. Anche quelli sono oggetto dell’indagine, per ora contro ignoti, della Procura della Repubblica.

