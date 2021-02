Viabilità, il solito disastro. E non è solo colpa della A7 chiusa

Cantieri e incidenti in Valpolcevera, sovraccaricata dal traffico che la percorre in sostituzione dell’autostrada. Dissesto del manto stradale in diversi punti della città. Per oggi pomeriggio previsto nuovo bollino rosso in autostrada

A7: coda di 2 km tra Busalla e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori.

A10: traffico Rallentato tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per traffico intenso; coda di 3 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori; coda di 1 km tra Genova Pra’ e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

A12: coda in uscita a Lavagna per traffico intenso; coda di 2 km tra Genova Nervi e Genova est per lavori; coda di 1 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori.

A26: coda di 3 km tra Ovada e Masone per lavori; coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

Non è finita. Situazioni critiche sono previste in altri orari della giornata, con bollino rosso dalle 16 alle 19 in A7 (giallo in tutte le altre autostrade).

Ancora senso unico alternato sui Giovi

Senso unico alternato causa frana nel tratto compreso tra Borgo Fornari Pieve e Casello Ronco Scrivia A7

Due strade chiuse in Valpolcevera, già in difficoltà per la chiusura autostradale

Corso Perrone: strada chiusa e senso unico alternato causa lavori dalle ore 09:30 di oggi, 18 febbraio, fino alle ore 05:00 del 19 febbraio.

CHIUSURA nel tratto sottostante il viadotto San Giorgio, secondo il seguente calendario:

– istituzione del senso unico alternato a partire dalle ore 9.30 di giovedì 18 febbraio e fino a fine lavori (circa 7 giorni);

– chiusura totale della viabilità nella fascia oraria 19.30/05.00 del giorno successivo.

Le attività che comportano la chiusura totale della viabilità si protrarranno per un massimo di tre giorni non consecutivi. Le date saranno comunicate con anticipo.

La prima chiusura totale è prevista dalle ore 19.30 di oggi giovedì 18 febbraio fino alle ore 05. 00 di venerdì 19 febbraio.

Via Evandro Ferri – Divieto di transito causa lavori nel tratto compreso tra Via Fegino e Via Borzoli dalle ore 21:00 fino alle ore 23:59 del 10 marzo 2021.

Manto stradale dissestato in piazza Acquaverde e in via della Torrazza. incidenti in corso Europa e in via Francesco Campora, in Valpolcevera.

