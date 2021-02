Dergamo Batte Genova, addio ai fondi Rigoni per il restauro del giardino di Palazzo Bianco

I risultati ufficiali saranno resi noti solo alle 13 di oggi, ma pare che i fan della città lombarda abbiano pressoché doppiato i genovesi che hanno voluto perdere qualche secondo del loro tempo per fare click sul sito dell’azienda di Asiago

Più di un milione di abitanti nella provincia lombarda, solo 854.000 nella provincia di Genova. E forse i residenti di Bergamo e zone limitrofe si sono dedicati di più a far vincere la propria città, che aveva per testimonial Carlo Beltrami, un pastry chef di successo, divenuto famoso nel 2017 per aver vinto la quinta edizione di “Bake Off Italia”. Genova era promossa dagli Ex Otago che forse hanno parlato più ai giovani che all’universalità dei potenziali votanti. Insomma, hanno vinto gli appassionati di cucina. E per il restauro del giardino di Palazzo Bianco sfuma una bellissima occasione.

Aggiornamento: I voti per Bergamo sono stati circa 80.000 in più di quelli per Genova.

