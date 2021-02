Teatro dell’Ortica “on demand” con Çedrito il folletto

Prossimo appuntamento “a distanza” per i più piccini sulla piattaforma dedicata OnTheatre.tv







Çedrito il folletto è appena stato promosso “protettore del bosco da Madre Natura”. Prosegue la stagione del Teatro dell’Ortica dedicata ai più piccoli con un grande ritorno, atteso da molti: dopo oltre due anni di assenza dal palcoscenico, torna sulla scena Çedrito, con le sue colorate avventure: il folletto, infatti, appena promosso a protettore del bosco da Madre Natura, dovrà fare i conti con alcuni imprevisti.

Sì perchè le giornate del folletto non sono tutte “rose e fiori”: c’è molto lavoro da fare. Ben presto Cedrito dovrà affrontare anche una “spinosa” situazione. Come riuscirà a superare le difficoltà? Serviranno molto coraggio, fantasia e anche l’aiuto dei bambini. Uno spettacolo divertente e coinvolgente, per bambini dai 4 ai 10 anni, che parla di crescita personale e fiducia in se stessi, realizzato attraverso l’uso di varie tecniche teatrali, con un occhio all’ecologia.

Lo spettacolo, come di consueto, sarà visibile sulla piattaforma on demand dedicata al teatro OnTheatre.tv, a partire dalle 16 di domenica 21: dopo la registrazione al sito, una volta acquistato il biglietto virtuale (4,9 euro), si potrà vedere e rivedere Çedrito fino a 8 giorni dalla prima visione. On line sono ancora visibili “Red, quando Cappuccetto Rosso imparò l’inglese”, “Cognome e nome Pertini Sandro” e “Sintomatologia dell’Esistenza – un DSM per medici e poeti”

