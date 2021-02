Code su tutte le autostrade e in città in Valbisagno, Valpolcevera e levante

Sulle autostrade bollino rosso fino alle 10 in A7 e A12 in direzione Levante. Poi, di nuovo, in A7 dalle 16 alle 19 in tutte le direzioni

A7: coda di 2 km tra Busalla e Genova Bolzaneto per lavori.

A10: coda di 4 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori; coda di 2 km tra Genova Pegli e Bivio A10/A26 Trafori per lavori.

A12: coda di 1 km tra Genova Nervi e Genova est per lavori; coda di 1 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori.

A26: coda di 3 km tra Ovada e Masone per lavori.

Fortemente congestionate anche le strade urbane soprattutto in Valbisagno, Valpolcevera e a Levante.

