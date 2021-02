Guide turistiche, visita virtuale online ai “Segreti del Carmine” per aiutare Sant’Egidio

Appuntamento il 20 e 21 febbraio. Le guide dell’AGTL parteciperanno con collegamenti da Genova e da Sarzana anche alla diretta Facebook organizzata dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche “L’Italia che ti sorprende”

Le Guide Turistiche abilitate dell’AGTL, Associazione Guide Turistiche Liguria aderente CONFCOMMERCIO, celebreranno la Giornata Internazionale della Guida Turistica con visite virtuali interattive al quartiere del Carmine, a sostegno della Comunità di Sant’Egidio e riprenderanno così il discorso interrotto un anno fa a causa dell’emergenza sanitaria.

La Giornata Internazionale della Guida Turistica, istituita dalla WFTGA (World Federation Tourist Guide Associations) e promossa in Italia dalla ANGT (Associazione Nazionale Guide Turistiche), viene celebrata in ogni angolo del mondo il 21 febbraio.

E’ il giorno in cui anche i soci dell’Associazione Guide Turistiche della Liguria, ogni anno, si mettono gratuitamente a disposizione del pubblico, per svelare monumenti e luoghi meno conosciuti e, in questo 2021, un intero quartiere: il sobborgo del Carmine, centralissimo eppure nascosto, poco esplorato, pittoresco e “segreto”, ricco di storia e di storie da raccontare.

“Già a febbraio del 2020 avevamo dato appuntamento a cittadini e turisti in piazza del Carmine”, spiegano le guide di AGTL.

“L’emergenza sanitaria ci ha poi impedito di portare a termine il nostro progetto. Ma non ci arrendiamo e quest’anno proponiamo “I segreti del Carmine” online: per una volta inviteremo il nostro pubblico a passeggiare idealmente con noi in un quartiere dall’atmosfera di piccolo borgo d’altri tempi. Perseguiremo anche la stessa finalità dell’anno scorso e promuoveremo offerte libere a sostegno della Comunità di Sant’Egidio (che opera al Carmine) per finanziare aiuti ai senzatetto del centro storico di Genova.”

La Giornata della Guida è anche, da sempre, l’occasione per portare i riflettori su una professione, troppo spesso esercitata abusivamente e oggi molto danneggiata dalla crisi del comparto turistico. A maggior ragione in questo momento in cui molti fanno i turisti nella propria città, una guida abilitata e specializzata sul suo territorio fa però la differenza: svela lo spirito dei luoghi e lo fa con passione e studio continuo.

La Guida Turistica, soprattutto, fa divulgazione, comunica e ama il contatto con il pubblico. “Per questo, anche dovendo proporre visite virtuali, abbiamo optato per videoconferenze che ci permettono di comunicare direttamente con i nostri ospiti e di rispondere alle loro domande e curiosità”.

Per partecipare a “I Segreti del Carmine” occorre prenotare attraverso l’Evento pubblicato sulla pagina Facebook dell’Associazione @AGTLIGURIA: https://www.facebook.com/events/1086999678450321

Le guide dell’AGTL parteciperanno con collegamenti da Genova e da Sarzana anche alla diretta Facebook organizzata dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche “L’Italia che ti sorprende” il 21 febbraio alle 16.00: https://www.facebook.com/events/168792938140098/

