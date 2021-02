La manifestazione dei ristoratori paralizza il traffico del centro città. Bloccata anche la sopraelevata

In duecento hanno trasformato il previsto presidio davanti alla Prefettura in una manifestazione itinerante. Prima hanno bloccato Corvetto, ora stanno scendendo per via XII Ottobre. Bloccati anche i mezzi pubblici da più di mezz’ora

Articolo in aggiornamento

Prima i ristoratori hanno bloccato piazza Corvetto, dove sono rimasti per circa 15 minuti, poi hanno cominciato a scendere per via XII Ottobre. Dal centro cittadino alcune persone bloccate nel traffico con le auto e sui bus per il blocco non atteso ci stanno inviando fotografie delle conseguenze del blocco stradale.

La manifestazione ha attraversato via XX, è scesa lungo via Ceccardi e si sta infilando nel tunnel di via delle Casaccie.

