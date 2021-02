Asl3, via alle vaccinazioni a Ronco Scrivia e Rovegno

Dopo il Silver Vaccine Day di Quarto che ha visto come testimonial di eccezione l’architetto Renzo Piano, il messaggio arriva oggi dai comuni dell’entroterra dove ha preso il via la campagna vaccinale Asl3 over 80. Primi ad avviare le sessioni vaccinali i Comuni di Ronco Scrivia e quello di Rovegno.

“Con oggi – spiega il Direttore Generale di Asl3 Luigi Carlo Bottaro – è partita la vaccinazione nelle aree interne in forte sinergia con i Comuni e le Pubbliche Assistenze. I ritorni di questa prima giornata, che si è conclusa nel primo pomeriggio, sono più che positivi. Nonostante le temperature molto basse le procedure vaccinali si sono svolte regolarmente con 42 vaccinazioni a Rovegno e 30 a Ronco Scrivia. Domani si replicherà in Val Trebbia sempre a Rovegno, che rappresenta il punto di riferimento non solo per i residenti del Comune ma anche per quelli che vivono nelle località limitrofe, e in Valle Scrivia a Casella. Stiamo lavorando sugli altri Comuni in collaborazione con le amministrazioni locali e l’importante contributo di Federsanità – Anci. Siamo partiti oggi a vaccinare anche i pazienti ricoverati over 80 nei quattro ospedali Asl3, Villa Scassi, Colletta di Arenzano, Gallino di Pontedecimo e Micone di Sestri Ponente. Nei prossimi giorni sarà la volte delle sedi cittadine ampliando il raggio di azione dell’offerta dedicata a questa fase”.

Comune di Ronco Scrivia

A Ronco Scrivia prime vaccinate nella sede dell’AVIS comunale le sorelle Maria Luisa e Rosanna Piccinin, nate rispettivamente nel 1935 e nel 1939, entrambe residenti a Ronco Scrivia. I vaccinati di oggi sono stati 30 di cui 12 donne e 18 uomini. Il più anziano vaccinato nel Comune di Ronco Scrivia è del 1924 e il più giovane del 1941.

Le vaccinazioni sono state somministrate dalla squadra Asl3 del Distretto 10 Valpolcevera e Valle Scrivia.

Le sorelle Piccinin, del sindaco Rosa Oliveri con il direttore del Distretto 10 Rita Ibba e l’assessore alla Sanità Sergio Agosti.

Comune di Rovegno

Primi vaccinati presso la sede del Comune di Rovegno sono stati Luigi Ruigi, del 1937, e Severina Felisa, del 1934, entrambi residenti a Rovegno. Quarantadue le vaccinazioni programmate oggi di cui 22 donne e 20 uomini. Il più anziano è del 1925, la più giovane del 1941. Le vaccinazioni sono state somministrate a cura di personale Asl3 del Distretto 12 Valbisagno e Val Trebbia

I neo-vaccinati Luigi Ruigi e Severina Felisa, il sindaco Giuseppe Giovanni Isola Isola con Il direttore del Distretto 12 Marco Picasso e tutto lo staff Asl3

