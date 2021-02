Tuoni, pioggia di sabbia e grandine sulla città

Cielo giallo, carico di minuscoli granellini di sabbia del deserto e chicchi di grandine caduti poco prima delle 10:30 in molti quartieri cittadini. Limet: <intenso temporale in atto proprio su Genova, con grandine e colpi di vento>

Limet: <Una nuova perturbazione è in azione sulla nostra regione e parte del territorio italiano, accompagnata da piogge e locali temporali>

<Mattinata movimentata quest’oggi in Liguria, con rovesci anche temporaleschi che attualmente stanno interessando in particolare il settore centrale – dice Mattia Busi dell’associazione ligure di metereologia Limet -. Da segnalare un intenso temporale in atto proprio su Genova, con grandine e colpi di vento. Precipitazioni invece quasi assenti lungo la costa del levante. Le temperature minime sono rimaste pressoché stazionarie rispetto a ieri, con valori compresi tra 8 e 12°C lungo la costa e tra i -1 e +10°C nell’entroterra>.

Ecco i valori minimi registrati nei 4 capoluoghi di provincia dalla rete di monitoraggio Limet:

Genova: 10.3°C

Savona: 7.7°C

Imperia: 11.3°C

La Spezia: 11.8°C

Nel corso della giornata assisteremo ad ampie schiarite sul settore occidentale, ancora molte nubi e qualche pioggia invece sul resto della regione, con quota neve in calo attorno a 1500 metri. In serata cessazione dei fenomeni ovunque. Le temperature massime saranno stazionarie, con valori compresi tra 13 e 15°C lungo la costa, e tra 8 e 12°C nelle zone interne. La ventilazione sarà in rotazione a sud-ovest a levante e nell’estremo ponente. Il mare sarà dunque in aumento, in particolare a levante. Atteso picco d’onda di 5 m al largo in serata.

