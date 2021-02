In città traffico intenso alla Foce a causa dei lavori in viale Brigate Partigiane

A7: coda in uscita a Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso

A12: coda di 2 km tra Genova est e Recco per lavori, coda di 1 km tra Chiavari e Recco per Ripristino incidente. Casello di Chiavari chiuso in entrata e in uscita.

A26: coda di 2 km tra Ovada e Masone per lavori.

