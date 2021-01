Genova Cleaner, pulizia in zona arancione: raccolti 8 sacchi di spazzatura

Per ridurre contatti e spostamenti, hanno partecipato all’iniziativa odierna, in piazzale kennedy, solo gli abituali organizzatori delle iniziative. Per i prossimi periodi in zona gialla, invece, porte aperte a scout e altre associazioni

<In circa un’ora e mezza abbiamo raccolto 8 sacchi di spazzatura divisi, come sempre, in plastica vetro e indifferenziata – dicono a Genova Cleaner –

Ci farebbe piacere coinvolgere gruppi scout o altre associazioni nelle prossime spedizioni quindi se qualcuno è interessato non esiti a contattarci per messaggio qui in pagina. Inoltre invitiamo chiunque a mandarci segnalazioni di luoghi particolarmente sporchi da ripulire, saremo lieti, appena possibile, di ripulirli>. L’idea è quella di organizzare, sempre nello spirito della prevenzione Covid, spedizioni di piccoli gruppi.

Per chi volesse essere aggiornato sulle spedizioni di Genova Cleaner, qui il link da consultare.









