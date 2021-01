Gaslini, intubato il bimbo ricoverato con malattia ematologica e Covid

È in terapia intensiva in condizioni stabili, in lieve miglioramento sotto il profilo respiratorio

La Direzione Sanitaria dell’Istituto G. Gaslini informa che da alcuni giorni un bimbo di 4 mesi è ricoverato in terapia intensiva. Il bimbo affetto da una malattia ematologica complicata da sepsi, al suo arrivo in ospedale è risultato positivo a Covid-19. L’insufficienza respiratoria ha richiesto cure intensive (ventilazione meccanica). Non è possibile capire in questo momento se la sintomatologia sia prevalentemente riconducibile a Covid-19 o alla sepsi che ha complicato la malattia di base.

Il paziente risulta tuttora ricoverato in Terapia Intensiva, intubato, in generale stabile, in lieve miglioramento sotto il profilo respiratorio. La prognosi resta riservata.

