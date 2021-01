Covid: 255 positivi, 216 guariti, 16 decessi registrati

Due persone in meno in terapia intensiva, cinque persone ricoverate in meno

Sono 4.145 i tamponi molecolari effettuati sia a nuovi soggetti per individuare la positività, sia a persone individuate come positive in passato per dichiararne la ritrovata negatività. Appena avremo i dati scorporati aggiorneremo l’articolo.

I test antigenici sono stati 2.781.

Ecco i dati dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata

IMPERIA (Asl 1): 57

SAVONA (Asl 2): 45

GENOVA: 109, di cui:

Asl 3: 96

Asl 4: 13

LA SPEZIA (Asl 5): 40

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4







