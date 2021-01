Covid, arrivata la variante inglese. Oggi 372 positivi, 283 guariti, 22 morti

Sono 372 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 2.935 test a persone testate per scoprire l’eventuale positività (il 12,6%). una persona in più in terapia intensiva, 4 ricoverati in meno.



4.079 i tamponi molecolari totali (compresi quelli fatti per individuare la positività), a cui si aggiungono 3.229 tamponi processati con test antigenico rapido effettuati nelle ultime 24 ore.



Ecco il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.

IMPERIA (Asl 1): 90

SAVONA (Asl 2): 84

GENOVA: 165, di cui:

Asl 3: 140

Asl 4: 25

LA SPEZIA (Asl 5): 33

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Tre i casi di “variante inglese” del Covid in Liguria. Si tratta di caso isolati, uno per provincia a Genova, Savona e La Spezia.

Ecco i dati di oggi







