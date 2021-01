Bivio A12/A7 chiuso per lavori, scattata la trappola del traffico: lunghe code

Nel giorno della riapertura delle scuole in presenza, cominciano le pesanti ripercussioni per i lavori in Autostrada. A questo si aggiungono diversi incidenti

Tutto parte dalla chiusura al traffico del bivio A12/A7 Milano-Genova (fino alle 22:00 del 12 febbraio) provenendo da Livorno verso Genova per lavori. L’entrata consigliata verso Genova è Genova Bolzaneto sulla A7 Milano-Genova. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova Bolzaneto sulla A7 Milano-Genova.

A7: coda in entrata a Genova Bolzaneto per traffico intenso, coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso, coda tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso.

Inoltre, sempre sulla A7, incidente nel tratto compreso tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova avvenuto alle 07:54.



Inoltre, coda di 1 km in A26 tra bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada per incidente

In città incidenti in via Tolemaide, via Geminiano, in piazzale Emilio Casalini e in via Piacenza.

In via Cadorna semafori non funzionanti.

