A12 chiusa fino alle 7:30, tutto il traffico si scarica in Aurelia e strade urbane

I lavori per il ripristino del manto stradale tra Genova Est e Genova Nervi, che sono finiti ben oltre la ripresa mattiniera del traffico, hanno dirottato i mezzi. Code anche in A7 e A10

Alle ore 7:30 circa, sull’autostrada A12 Genova-Sestri Levante, è stato riaperto il tratto compreso tra Genova est e Genova Nervi in direzione Sestri Levante, chiuso durante la notte per consentire un intervento di ripristino pavimentazione in corrispondenza del km 5 circa. Il ripristino è durato più del previsto e l’autostrada è rimasta chiusa con uscita obbligatoria a Genova Est per la direzione Livorno e rientro a Genova Nervi. Non si registrano criticità per la viabilità in autostrada, ma i problemi si sono scaricati sulle strade della viabilità urbana. Coda di 1 km, invece, in direzione opposta, tra Genova Nervi e Genova est.

In A7 coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso. In A10 coda tra Genova Pegli e Bivio A10/A7 Milano-Genova per Materiali dispersi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...